Erik Mouthaan (RTL Nieuws): “Twitteraars en bots zijn bewust bezig verslaggevers angstig te maken”

“Op zich vind ik het goed dat mensen kritisch kijken naar het werk dat journalisten doen. In de beginjaren van Twitter kwamen mensen met opbouwende opmerkingen of brachten een interessante artikel onder mijn aandacht. Tegenwoordig is bijna het merendeel ongefundeerde kritiek, van mensen die vaak niet eens mijn artikelen lezen of tv-items bekijken, of niet eens in mijn tijdlijn terugkijken. Dan is het verhaal dat ik nooit iets aardigs zeg over Trump, ook al heb ik de dag ervoor nog iets gemeld over positieve cijfers over de Amerikaanse economie.”