Als ik mijn essay ‘Datadictatuur’ in één zin zou moeten samenvatten, dan zou het zijn: laten wij het internet temmen voor het internet ons temt. Het internet is de enige industrie ter wereld die nagenoeg niet gereguleerd is. In ‘Datadictatuur’ reconstrueer ik hoe dat zo gekomen is. De eenvoudigste verklaring: het internet is een neoliberaal project. Bij geboorte van het internet heeft men de omstandigheden gecreëerd zoals zij waren aan het begin van het olietijdperk: laat de pioniers met rust, geef ze de ruimte en des te sneller zullen zij deze zegenrijke technologie tot bloei brengen.

Zo ontstond begin twintigste eeuw het oliekartel (‘trust’) van John D. Rockefeller, Standard Oil, het grootste industriële conglomeraat ooit, een massief, ongereguleerd monopolie met volledige controle over het levensbloed van de economie: olie. Vervang het woord ‘olie’ door ‘informatie’ en je hebt de geschiedenis van het internet.

Ook ten tijde van de vorming van Standard Oil waren er mededingingswetten in Amerika, zij werden alleen niet gehandhaafd, tot Theodore Roosevelt Standard Oil in 1906 voor de rechter bracht. Olie werd té belangrijk voor de samenleving om de productie en distributie volledig over te laten aan private enterprise en niet wettelijk te reguleren. Data zijn de nieuwe olie, wordt wel gezegd, dus Big Tech is het nieuwe Standard Oil. Niet voor niets worden Facebook, Google en Amazon ook wel aangeduid als The Web Trust.

In de jaren tachtig werd de Amerikaanse anti-trustwetgeving te slapen gelegd, het laisser faire regeerde, maar zoals in ‘Datadictatuur’ beschrijf tekent zich in Washington sinds kort een hernieuwde belangstelling af voor trustbusting, het doorbreken van kartels. De Democraten wonnen er honderd jaar geleden immers verkiezingen mee?