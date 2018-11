Make Media Great Again laat lezers kanttekeningen plaatsen bij artikelen op NU.nl

Nu werken Brave en Olsthoorn aan een manier om het publiek mee te laten werken aan het verbeteren van de kwaliteit van artikelen. Hun initiatief heet Make Media Great Again (MMGA) en momenteel voeren ze testen uit met NU.nl.nl. Het draait allemaal om annotaties naast artikelen: kritische kanttekeningen van geselecteerde NUjij-deelnemers en externe beoordelaars. Redacteuren kunnen de kanttekeningen gebruiken voor verbeteringen en lezers kunnen – in een volgende testfase – de annotaties ook inzien.

Ruim 23 jaar geleden maakten Ruben Brave en Peter Olsthoorn deel uit van de roedel jonge honden die inbreng van ‘bezoekers’ in ‘nieuwsgroepen’ optuigden met de eerste Nederlandse internetredactie, van Planet Internet. In 2007 staakte KPN de redactie.

Olsthoorn, die acht jaar ervaring van de Raad voor de Journalistiek meebrengt: ‘Journalisten zijn doorgaans niet verzot op kritiek, om het mild uit te drukken. NU.nl maakt daarop een gunstige uitzondering. Uit de eerste twee testen blijkt dat de meeste redacteuren heel goed beseffen dat positieve kritiek op je werk de beste manier is om beter te worden, en uiteindelijk het vertrouwen van je publiek te vergroten. en ze wijzen uiteraard ook suggesties regelmatig af, dat hoort erbij.’

Ruben Brave kwam op het idee van MMGA na een discussie met Marcel Gelauff, hoofdredacteur van NOS Nieuws, over het rechtzetten van een volgens Brave forse fout. ‘Ik ging broeden op een systeem om redacties permanent met suggesties te ondersteunen, zodat iedereen er beter van wordt.’

Ruben Brave, die grote projecten leidde zoals onder meer voor KNVB/Quote ( Onsoranje.nl en Voetbal.nl ) en De Persgroep (o.a. Volkskrant e-mail en webshop) en met z’n ‘incubatiebedrijf’ Entelligence sociale ondernemingen opbouwt met kennisinstellingen zoals de Universiteit van Amsterdam, ziet MMGA als een intensieve samenwerking tussen media en publiek: ‘Het is geen instituut ter beoordeling van media, maar een traject dat we samen met redacties opbouwen, waarbij de redacties leidend zijn en je samen optimaliseert.’

MMGA werkt samen met NU.nl, maar wil dat ook gaan doen met andere nationale nieuwsmedia, en ook met vaktitels, en regionale en lokale media. Olsthoorn: ‘Uiteraard kost invoering tijd en aandacht, maar wij nemen veel voor onze rekening. De annotaties in de praktijk verwerken blijkt bij NU.nl veelal snel te kunnen.’

MMGA maakt ook software om dit te ondersteunen, die werkt op community tools zoals het systeem Talk dat bij NU.nl, Washington Post, New York Times en sinds kort ook NRC in gebruik is. Lezersforum NUjij maakte daarmee een herstart en telt al 50 duizend geregistreerde deelnemers, wat bijvoorbeeld recent leidde tot een uitstekende ‘Ultieme Zwartepietendiscussie’.

Met de uitdrukkelijke ‘annotatie’ van Brave: ‘Succes is niet verzekerd. Maar het is de moeite waard om als online medium er samen positief in te gaan om lezers te betrekken bij kwaliteitsverbetering en transparantie, zodat het vertrouwen groeit.’