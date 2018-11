Moeten burgers wettelijk recht op weerwoord na negatieve berichtgeving krijgen? Dit vinden hoofdredacteuren

“Anno 2018 biedt juist het internet namelijk de mogelijkheid dat recht te verwezenlijken. Wat zou erop tegen zijn om de burger het recht te geven dat, wanneer deze wordt genoemd in een journalistieke uiting, hij een linkje kan laten plaatsen naar een eigen website of een bericht op social media? Daarin kan hij dan, desgewenst, zijn versie van het verhaal vertellen.”

Burgers verdienen een recht van verdediging als media negatief over hen berichten, schreef Jan van Vegchel, jurist en voormalig journalist, in een opiniestuk dat gister door Trouw werd gepubliceerd. Hij vindt dat de Nederlandse burger er recht op heeft om “onmiddellijk te kunnen reageren, in zijn eigen woorden, als een journalistiek medium hem met naam noemt of onmiskenbaar te herleiden maakt.”

“Ik ken het ‘recht van antwoord’ natuurlijk heel goed uit de periode waarin ik hoofdredacteur was van De Standaard (1999-2010). Daar had ik er bijna wekelijks mee te maken.

In principe is het een mooie en nobele zaak, waar geen zinnig mens kan tegen zijn. Iemand die genoemd wordt in een artikel mag antwoorden/reageren/zijn of haar visie geven.

In praktijk is het in België in elk geval in vele gevallen ontspoord. Ik herinner mij bijvoorbeeld dat het Vlaams Blok/Vlaams Belang er op een bepaald moment een sport van maakte om bij elk stuk, waarin de partij werd genoemd, een recht van antwoord te eisen. (In België hoeft het antwoord geen rechtzetting te zijn.) Dat werd bespottelijk.

Ik keer me dus tegen het invoeren van een verplichting. Kranten en andere media die zichzelf en de burger serieus nemen, zullen de volgende jaren transparanter dan ooit moeten worden. Laat aan de media zelf over om te beslissen of ze al dan niet stappen in die richting willen zetten. De media die de burger uit eigen beweging ruim een recht van antwoord geven zullen de winnaars van de toekomst zijn.”