Podcast: Rondhangjournalistiek op ‘doodnormale’ plekken

Tijdens de jaarlijkse conferentie van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) sprak Spodlicht, samen met zo’n 30 andere journalisten, met Houtekamer. En specifiek over haar verhaal ‘Wekom op de Liesbosch’, over een bedrijventerrein dat volgens haarzelf ‘op geen enkele manier bijzonder’ is. Het is er slechts één van de 4.148 in Nederland.