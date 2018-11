Waarom stelt Buitenhof geen enkele kritisch vraag als de anti-vaccinatiebeweging in de uitzending is?

En daar gaat het steeds mis. In Buitenhof zakte Diana Matroos weg in de rol van moderator in een debat. Aan tafel zit een mevrouw die tegen prikken is en een mevrouw die vóór is, laat ze het maar lekker uitzoeken met elkaar, dan zorg ik er wel voor dat ze ongeveer even vaak aan het woord komen en het item op tijd af is.

Met, toen de tijd om was, de onvergetelijke samenvatting:

‘U bent het duidelijk niet met elkaar eens. Maar u heeft allebei uw standpunt kunnen geven.’

Het ‘kunnen geven van uw standpunt’ als hoogste doel, missie bereikt! En zoekt u het thuis verder maar lekker uit.