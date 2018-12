Aankondiging! DNR presenteert: Eindejaarsinterviews 2018

vrijdag 28 december: Milena Holdert (Nieuwsuur) en Ghassan Dahhan (Trouw) over hun onderzoek naar Nederlandse staatssteun aan gewapende groeperingen in Syrië.

zaterdag 29 december: Jet Schouten (AVROTROS), medeoprichter van The Implant Files, over grove misstanden in de wereldwijde implantatensector.

zondag 30 december: Christiaan Triebert over het befaamde onderzoekerscollectief Bellingcat en zijn overstap naar The New York Times.

maandag 31 december: Thijs Broer (VN) over het afscheidsinterview met Alexander Pechtold en het politiek jaar 2018.