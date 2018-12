Deze vijf documentaires van afgelopen jaar moet je beslist terugkijken

Tip 1: The Bastard

Ergens in Ethiopië blijkt fietsenmaker Michiel Hoek een halfbroer te hebben. Zijn vader Joop wil echter weinig weten van deze Daniel, die ook nog eens in de gevangenis zit. Dat is het intrigerende startpunt van een virtuoze vertelling van Floris-Jan van Luyn over familiesystemen en hoe meerdere generaties daarin de weg kwijt kunnen raken. De beste Nederlandse documentaire van 2018.

Tip 2: Zion

Welgeteld elf minuten duurt-ie, deze minidocumentaire over Zion Clark, een jongen die wil worstelen. Kleine complicatie daarbij: hij heeft geen benen. En ook geen ouders trouwens. Zie daar het uitgangspunt voor een hartveroverend portret van Floyd Russ. Waarin geen woord te veel valt en de beelden en montage het moeten doen: gestileerd, geënsceneerd en gedramatiseerd slaan ze genadeloos hun slag. Één enkel leven, vervat in een handvol quotes, enkele flarden uit het verleden en talloze overweldigende mise-en-scènes. Zion is te bekijken op Netflix.

Tip 3: Bellingcat - Truth In A Post-Truth World

Als beelddetectives struinen de leden van het internationale collectief Bellingcat vrijwillig het internet af. Vanuit hun huiskamers belanden ze in alle uithoeken van het wereldwijde web, op zoek naar de waarheid. Met behulp van online foto’s, kaartjes en video’s en eigen onderzoek deduceerden ze bijvoorbeeld wat er precies is gebeurd met vlucht MH17. Bellingcat – Truth In A Post Truth World is een belangrijke film over het politieke tijdsgewricht waarin we leven en hoe de waarheid daarin voortdurend onder druk staat en wellicht tóch kan overleven.

Tip 4: Wild Wild Country

Ooit heette het dorp in Oregon Antelope. Het lag in het afgelegen Noordwesten van de Verenigde Staten, en herbergde zo’n vijftig inwoners, conservatieve Amerikanen die het goed hadden met elkaar. Totdat de Bhagwan-beweging uit India in 1981 even verderop een eigen stad bouwde. Niet veel later was Antelope helemaal onder de voet gelopen en omgedoopt tot Rajneeshpuram. De zesdelige serie Wild Wild Country reconstrueert met enkele hoofdrolspelers, onder wie Bhagwans roestvrijstalen rechterhand Ma Anand Sheela, kopstukken van de beweging en dorpsbewoners de clash tussen de commune en Antelopers, die zowel met wapens als in de rechtszaal wordt uitgevochten.

Tip 5: The Atomic Soldiers

Je kon je eigen botten zien. Alsof er voor je ogen een röntgenfoto van je werd genomen. Zo fel was het licht toen De Bom explodeerde in de Nevada-woestijn, nabij Las Vegas. Aan het woord zijn Amerikaanse soldaten die in de jaren vijftig werden blootgesteld aan experimenten met de atoombom en na decennia gedwongen zwijgen de stilte doorbreken. Gezamenlijk schetsen ze in de korte documentaire The Atomic Soldiers een indringend verhaal.