Dit vinden nieuwsgebruikers van algoritmische nieuwsselectie

Als het om nieuws gaat, lijkt het een ander verhaal. Nieuws gaat tenslotte over het maatschappelijk belang en de selectie van zoiets willen we liever aan een journalist dan aan een algoritme toevertrouwen. Althans, dat is de eerste reactie van velen die beroepsmatig met nieuws te maken hebben, zij het als journalist of als onderzoeker.

Vanavond Netflixen op de bank? Grote kans dat de algoritmes van Netflix mede bepalen welke film je kijkt. Even een muziekje opzetten tijdens het koken? Misschien is Discover weekly op Spotify één van je favoriete playlists. Er zijn dan ook goede redenen waarom algoritmes en recommender systems, aanbevelingssystemen, tegenwoordig overal te vinden zijn: ze kunnen ons helpen om de parels te vinden die we anders zouden missen.

Tegenwoordig bepalen niet uitsluitend journalisten welk nieuws bij de lezer terecht komt. Mensen klikken ook op links naar nieuwsberichten op sociale media, op sites zoals Blendle, of op Google Nieuws (hoewel het voortbestaan van het laatste onzeker lijkt ). Al deze sites moeten uiteraard een selectie maken van wat ze laten zien – iets dat op deze schaal slechts met behulp van geautomatiseerde systemen mogelijk is. Ook nieuwssites experimenteren zelf met nieuwsaanbevelingssystemen, die gerelateerde of populaire artikelen aanraden.

Lange tijd was het duidelijk wie het nieuws voor je selecteerde: de journalisten op een redactie, van de krant of het journaal. Als je vond dat de redactie haar werk niet goed deed, kon je overstappen naar een andere krant.

Wat blijkt? Gemiddeld gaven lezers het selecteren van nieuwsberichten op basis van hun eigen eerder leesgedrag een 2,98 op de bovengenoemde vijfpuntsschaal, en daarmee de voorkeur boven selectie door de redactie (gemiddeld 2,87). Selectie op basis van het leesgedrag van anderen (peer filtering) waarderen zij minder (gemiddeld 2,62). Onderstaand figuur laat zien dat het percentage mensen dat faliekant tegen algoritmische personalisatie is zeer laag is.

Dit blijkt tenminste uit het Reuters Digital News Report, een grootschalig vragenlijstonderzoek onder 53.314 respondenten in 26 landen. Samen met onze collega’s Neil Thurman (LMU München) en Natali Helberger (UvA) hebben we deze data geanalyseerd. De data maken het mogelijk om op gedetailleerd niveau te achterhalen wat verschillende groepen van verschillende vormen van nieuwsselectie vinden.

Bron: Thurman, N., Moeller, J., Helberger, N., & Trilling, D. (2018). My Friends, Editors, Algorithms, and I., Digital Journalism, https://doi.org/10.1080/21670811.2018.1493936

Hoe moet je deze cijfers interpreteren? Wat betekent 2,98 of 2,87 op deze schaal? Volgens ons is het meest opmerkelijke dat de verschillen vrij klein zijn. Mensen lijken vaak zeer kritisch te zijn over algoritmische nieuwsselectie (zie bijvoorbeeld de hele discussie rondom filterbubbels), maar zijn desondanks dus niet veel sceptischer over algoritmes dan over redacteuren. Met andere woorden: het algoritmisch selecteren van nieuws is door gebruikers al geaccepteerd.

Aan de andere kant zien we ook een onbekend-maakt-onbemind-effect. Naarmate mensen meer sociale media gebruiken (en dus, zo mogen we veronderstellen, meer gewend zijn aan algoritmische selectie), zijn zij in toenemende mate positiever over beide vormen van algoritmische selectie (op basis van eigen gedrag en dat van hun vrienden). Misschien is dit ook een verklaring voor onze bevinding dat jongeren minder sceptisch zijn dan ouderen.

Geldt dit voor iedereen? Met een multilevel-regressieanalyse hebben we geprobeerd dit te achterhalen. Niet geheel onverwacht zijn zij die zich zorgen maken over hun privacy relatief gezien sceptischer over algoritmes die hun leesgedrag analyseren.

En in Nederland? Als we de resultaten uitsplitsen per land en alleen naar Nederlanders kijken, zien we in grote lijnen hetzelfde beeld. Ook in Nederland geven gebruikers aan dat zij het volgen van nieuws via aanbevelingen op basis van het leesgedrag van vrienden het minst geschikt ervaren (gemiddeld een 2,64).

Daarentegen scoren journalisten in Nederland met een 3,12 net iets beter dan de algoritmes die selecteren op basis van eerder leesgedrag (2,96). Misschien kunnen we dit verklaren door het – vergeleken met andere landen – nog steeds relatief hoge vertrouwen dat journalisten in Nederland genieten.

Het is dus niet zo dat Nederlanders algoritmes kritischer zien dan het gemiddelde van mensen in andere landen (de scores zijn immers nagenoeg identiek, 2,96 tegenover 2,98), maar ze zijn wel (iets) positiever over hun journalisten en redacteuren (3,12 tegenover 2,87). Nederland is hierin niet alleen. In aanvullende analyses hebben we gevonden dat juist in landen waar mensen aan de onafhankelijkheid van de pers twijfelen, zij algoritmische selectie meer waarderen. Waarschijnlijk lijkt hen de technologie neutraler dan de mens – wat feitelijk niet zo is, want menselijke bias kan door een algoritme ook juist versterkt worden.