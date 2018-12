Podcast: Statistiek in de journalistiek

Dat doen ze met met Tom van de Meer, hoogleraar Politicologie aan Universiteit van Amsterdam en co-directeur Nationaal Kiezersonderzoek. Hij is gespecialiseerd in de legitimiteit van het politieke bestel, ongelijkheid en burgerschap.

We hebben het in deze podcast over de politiek, de democratie en de mechanismen van de journalistiek. In het interview praten we met Sanne Blauw van de Correspondent. Zij legt uit wat de vertekeningen van statistiek kunnen betekenen [snel kijken]. In het item hebben we het over de voor- en nadelen van datavisualisatie [snel kijken].