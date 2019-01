Kunnen we nu eens serieus gaan discussiëren over de toekomst van de lokale journalistiek in Nederland?

De lokale journalistiek zit in het slop en er zijn maar weinig ideeën hoe dat kan verbeteren. Een van de weinige concrete voorstellen is het Leids Mediafonds: een fonds gefinancierd door de gemeente Leiden waar journalisten subsidie kunnen aanvragen voor onderzoeksjournalistieke projecten. Of het een goed idee is blijft afwachten. Gelukkig is de discussie over het fonds van een erg hoog niveau. Een citaat:

Aan het woord is Maarten Keulemans, een wetenschapsjournalist voor de Volkskrant. Hij schrijft dit op De Nieuwe Reporter , een blog waarvan je zou denken dat het dé plek is om het debat over de toekomst van de lokale journalistiek te voeren. Maar nee. Keulemans meldt dat hij de eerste publicatie – enkele interviews – beneden alle peil vindt. Dat was het.

Het stuk van Keulemans begint precies zoals je dat van landelijke journalisten verwacht: met een neerbuigende toon. In theorie vindt iedereen lokale journalistiek belangrijk, maar de onderstroom is heel anders. Zou een stukje in het Leiderdorps Weekblad ‘de wereld veranderen’? Natuurlijk niet, want het betreft een krantje uit Leiderdorp. En dat is ook maar een van de honderden gemeenten in Nederland. Er is niets speciaals aan Leiderdorp, net als dat het Leiderdorps Weekblad ongetwijfeld een krantje is zoals je het in elke gemeente in Nederland kunt tegenkomen.

Een jaar lang deed ik verslag van de politiek in Den Helder. Een veel voorkomende reactie op die stukken was de vraag waarom ik in hemelsnaam over een oninteressante, kleine gemeente schreef. Soms twijfelde men aan de relevantie en het belang van het schrijven over gemeentepolitiek op zich. In andere gevallen zei men dat er vast wel ‘een lokaal sufferdje’ was die dit al deed. Die manier om een medium te categoriseren zegt alles. Als de journalistiek zelf niet met waardering over lokale journalistiek spreekt, hoe moet deze dan ooit nog opleven?