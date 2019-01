Met deze 6 simpele tips kan elke journalist veilig werken op internet

Voor journalisten is het heel belangrijk om zonder pottenkijkers te communiceren met informanten. Bronnen verschaffen hen vaak gevoelige informatie en het zou tot grote consequenties kunnen leiden als deze in de verkeerde handen valt. Ook kan het van belang zijn om internet te gebruiken zonder sporen achter te laten. Maar hoe doe je dat? John Mason geeft 6 eenvoudige tips, zodat elke digibeet veilig het internet kan gebruiken.

Of het nou gaat om de roddelpers of onderzoeksjournalistiek, het is de taak van elke journalist om de privacy van zijn bronnen te waarborgen. Bovendien zijn nieuwsmedia invloedrijk in het publieke debat, waardoor journalisten wel eens het slachtoffer worden van cyberaanvallen. Als journalist hoor je te weten hoe je je veilig op het internet kunt geven, zonder sporen achter te laten en zonder bronnen in gevaar te brengen. Het probleem is dat veel journalisten niet de technologische knowhow hebben om de online privacy van zichzelf, en daarmee ook hun bronnen, te waarborgen. Maar niet gevreesd. Deze 6 tips voor veilig browsen zijn zelfs voor digibeten gemakkelijk toepasbaar en zullen onmiddellijk je online privacy verhogen.

TIP 1: Maak gebruik van versleutelde communicatie (encrypted communication)

Voor een journalist is het essentieel om toegang te hebben tot private en veilige communicatie. De meeste populaire communicatiemedia hebben privacy-instellingen. Begin met deze aan te zetten als je dat nog niet hebt gedaan. Maar deze communicatiemedia versleutelen bijna nooit de verstuurde tekst- of chatberichten. Een app die dit wél doet is bijvoorbeeld Signal. Deze app staat je toe wereldwijd groepsberichten, video- en audioberichten, foto’s en documenten te versturen, alles versleuteld met end-to-end encryption.

TIP 2: Gebruik een anoniem e-mailadres

E-mails zijn een tweede punt van zorg als het gaat om online privacy. Het is belangrijk om te weten dat de meeste e-mailproviders alles behalve veilig zijn. Niet alleen worden je berichten per definitie niet versleuteld, ze kunnen zelfs bekeken worden door de bedrijven achter de providers zelf. Ik zeg niet dat het bedrijf van jouw e-mailaccount je privacy niet respecteert. Maar voor de gemoedsrust zou je anonieme e-mail kunnen overwegen. Er zijn meerdere manieren om anonieme mails te sturen, maar de meest duurzame methode is om gebruik te maken van een private e-maildienst. Een voorbeeld is ProtonMail. Dit Zwitserse bedrijf biedt een private e-maildienst met end-to-end encryption. Met de overzichtelijke interface is de dienst zelfs voor de grootste digibeten gemakkelijk in gebruik.

TIP 3: Neem een VPN

Een VPN (Virtual Private Network) beveiligt je internetverbinding door je data te versleutelen en je echte IP-adres te verbergen. Dit voorkomt dat hackers jouw websitebezoeken terug kunnen leiden naar jouw computer. Maar neem geen genoegen met zomaar een VPN. Voor gratis VPN’s moet je oppassen. Ze staan erom bekend jouw data door te verkopen in ruil voor hun diensten, wat nogal in strijd is met hun oorspronkelijke doel als VPN. Zoek naar VPN’s die bekend staan om kun kwaliteit en veiligheid. Deze website met VPN reviews kan je daarbij helpen.

TIP 4: Beheer je wachtwoorden goed

Ik zie je al met je ogen rollen, maar er ís een reden dat dit zo vaak herhaald wordt: De meeste mensen gebruiken geen sterke wachtwoorden. Veelgehoorde smoesjes: Ze zijn lastig te onthouden of het verzinnen ervan vereist te veel creativiteit. En stel dat je het verfomfaaide papiertje verliest waar je het wachtwoord op hebt geschreven of iemand anders ontfutseld het wachtwoord dat je ooit in de notitieapp van je telefoon had opgeslagen?! Dit is dus waarom het gebruiken van een wachtwoord-manager (password manager) cruciaal is. Deze apps bewaren niet alleen je wachtwoorden op een veilige plek, ze verzinnen ze zelfs voor je! Kijk hier voor de beste wachtwoord managers. Zorg er wat betreft wachtwoorden ook voor, dat je 2-factor authorization (2FA) inschakelt. Door een extra veiligheidscode te eisen voorkomt dit dat hackers bij je accounts kunnen, zelfs als ze op een of andere manier toch je wachtwoord in handen krijgen.

TIP 5: Vervang je huidige browser door TOR

Het zal je vast niet zijn ontgaan dat populaire browsers geld verdienen aan doelgerichte, op jou afgestemde advertenties. Dit doen ze door je online activiteit te tracken. Het bedrijf achter je browser (denk aan Google van Chrome) weet zo niet alleen waar je naar zoekt, maar ook wie je bent, waar je bent en wie je kent. Dit is uiterst problematisch als je je online privacy wil waarborgen. Het is daarom meer dan aan te raden om je huidige browser te vervangen door een private, zoals TOR (The Onion Network). Deze browser waarborgt je privacy door je data te verpakken in meerdere encryptielagen en rond te sturen via verschillende servers, voordat het eindelijk aankomt op de server van bestemming. Dat TOR een private browser is betekent echter niet dat hij per definitie ook veilig is. Terwijl jij TOR gebruikt om je data te versleutelen, doet de website die je bezoekt dat wellicht niet. Dan is jouw moeite ineens voor niets. Maar niet getreurd, hier is een lichtpuntje: je kan TOR gebruiken in combinatie met een compatibele VPN om zowel privacy als veiligheid te garanderen voor je online data.

TIP 6: Vermijd publieke wifi-hotspots

Denk voortaan twee keer na voor je een publieke wifi-hotspot gebruikt voor je telefoontjes, chats en mailtjes. Publieke wifi is buitengewoon handig, maar allesbehalve veilig. Doordat zo’n netwerk doorgaans onversleuteld is, wordt het een gemakkelijk doelwit voor MitM-aanvallen. Daarnaast ben je zonder dat je het weet verbonden met een malafide netwerk, dat alleen maar pretendeert de legitieme te zijn. Dat gezegd hebbende: als je alle bovenstaande dingen navolgt komt het vast goed. Zorg er vooral voor dat je VPN aanstaat als je bezig bent.

Tot slot

Journalisten behoeven uiterste privacy om hun taken vrij en onafhankelijk te kunnen vervullen. Het bovenstaande lijstje zal je helpen om veilig te blijven in je dagelijkse internetactiviteiten. Versleutel je communicatie en gebruik een anonieme e-mail. Neem een VPN om je online data te beveiligen en koppel het aan TOR om je internetverkeer privé te maken. Bescherm je wachtwoorden met een wachtwoord-manager en vergeet 2FA niet in te schakelen. Pas op publieke wifi-netwerken in de Starbucks of je hotel, tenzij je de bovenstaande stappen nauwkeurig hebt gevolgd. Als je veilig wil zijn van hackers, zul je in hun huid moeten kruipen en denken zoals zij. Blijf dus altijd op zoek naar openingen in je privacy.