Amerikanen zijn wiet in de loop der jaren steeds meer gaan accepteren. Door veranderingen in de mediaberichtgeving

En dat is te zien: in de afgelopen 25 jaar hebben 22 staten medicinaal wietgebruik gelegaliseerd en in nog eens 10 staten mag zelfs een recreatieve joint gerookt worden.

In 1988 voelde nog geen kwart van de Amerikanen iets voor de legalisering van marihuana. Nu, dertig jaar later, ziet maar liefst twee derde van de bevolking een soepelere wetgeving eigenlijk wel zitten. Langzaamaan verandert de legalisering van het befaamde plantje van een liberaal sprookje naar een realistisch scenario.

Drie Amerikaanse wetenschappers – Amy Adamczyk van City University of New York, Christopher Thomas van John Jay College of Criminal Justice en Jacob Felson van William Paterson University – namen deze opmerkelijke omslag onder de loep . Ze onderzochten de invloed van verschillende factoren om antwoord te krijgen op die ene vraag: waarom is de publieke opinie over wietlegalisering zo drastisch veranderd?

Opvallend is dat het onderzoek laat zien dat de stijgende steun voor legalisering hetzelfde is voor verschillende politieke, religieuze en etnische groepen en educatieniveaus. De politieke polarisatie in de VS speelt in deze kwestie dus geen rol: als het op marihuana aankomt, veranderen Amerikanen hun opinie over de hele linie (zie de grafiek hieronder).

3. Ook sluit de studie uit dat geografische veranderingen de oorzaak zijn. Het is niet zo dat Amerikanen die in een staat (zijn gaan) wonen waar wietgebruik gelegaliseerd is, hun opvatting over legalisering hebben veranderd.

1. Het ligt niet aan een toename van het marihuanagebruik . Het gebruik van marihuana in de VS is weliswaar toegenomen, maar die toename is te klein om de verandering in de publieke opinie te verklaren.

Het zijn de (nieuws)media en de manier waarop zij het onderwerp ‘wiet’ presenteren, die de verandering in publieke opinie teweeg hebben gebracht. Het framen van marihuana als gezondheidsissue in de media zou gepaard gaan met toenemende steun voor legalisering.

Maar wat is er dan wél aan de hand? Waarom is de animo voor legalisering zo toegenomen?

De onderzoekers analyseerden de berichtgeving van The New York Times en keken hierbij naar artikelen over marihuana, gepubliceerd tussen 1983 en 2015. Van al die berichten is het frame vastgesteld. De resultaten daarvan staan in de grafiek hierboven.

In de jaren ’80 had de grote meerderheid van de artikelen over wiet in The New York Times betrekking op drugsmisbruik, drugshandel en andere drugs. De krant leek wiet over een kam te scheren met harddrugs als heroïne en cocaïne in verhitte discussies over drugshandel en -dealers. Het decennium daarop werden dergelijke horrorverhalen minder overheersend. Tegen het einde van de jaren ’90 was deze negatieve frame zo goed als verdwenen.

Daar stond een toename van artikelen over medicinale wiet tegenover. Net voordat begin jaren ‘90 de steun voor legalisering begon toe te nemen, is er sprake geweest van een opvallende stijging in artikelen waarin de medische baten van marihuana worden besproken. Zo veranderde de stereotiepe wietgebruiker langzaam van een slonzige, stonede junkie naar een babyboomer van middelbare leeftijd, op zoek naar pijnverlichting.

Uiteraard lezen niet alle Amerikanen de New York Times, dus gegarandeerd generaliseerbaar zijn de resultaten niet. Een analyse als deze zorgt echter wel voor nieuwe inzichten over verandering die de framing van marihuana in kranten heeft ondergaan, voornamelijk in een tijdperk waarin kranten nog steeds het belangrijkste nieuwsmedium waren.