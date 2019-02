Hoe maken journalisten hun liveblogs geloofwaardig? Door zichzelf deskundig en neutraal te presenteren

Eén van deze stijlmiddelen – ethos – werd aangetroffen in een onderzoek naar ruim 200 posts in twee liveblogs van NU.nl en het Algemeen Dagblad over de eerste dag van de Algemene Beschouwingen van 2018. Daarin benadrukten journalisten ethos op twee manieren:

Persoonlijke deskundigheid van journalisten werd in beide liveblogs vooral door middel van context opgevoerd – context hier in de betekenis van informatie die wordt opgevoerd, maar niet in dat debat wordt genoemd. De context komt dus van journalisten zelf af. Dat kan op drie manieren gebeuren:

Een liveblog is een semi-live verslag van een bepaalde gebeurtenis, in deze studie een politiek debat. Het is zaak om op te blijven letten en de realiteit, die zich zichtbaar voltrekt, zo geloofwaardig mogelijk te representeren.

Journalisten kunnen hun neutraliteit actief organiseren door afstand te nemen van een claim. Hoe kleiner de afstand tussen claim en journalist, hoe groter het risico om aan neutraliteit in te boeten.

Bij een journalist die zijn kritiek direct op een persoon of zaak richt is bijvoorbeeld sprake van een kleinere afstand tot de claim dan bij een journalist die kritiek kenbaar maakt via een citaat/parafrase van een ander. In de onderzochte liveblogs zijn zes verschillende niveaus van afstand aangetroffen:

Ten eerste selecteren journalisten zelf wat wel en wat niet wordt meegenomen in een liveblog. Tussen beide liveblogs zaten zo grote verschillen in de verslaggeving over de Algemene Beschouwingen: AD en NU.nl kozen beide voor eigen accenten.

Ten tweede geven journalisten op persoonlijke titel beschrijvingen van een gebeurtenis (in dezen: het debat) en richten zich direct tot hun lezerspubliek met een kwalificatie van een situatie.

Ten derde kunnen de livebloggers ervoor kiezen om te parafraseren. Met name complex beleid wordt dan in eigen woorden samengevat.

Als bronnen negatieve kwalificaties gebruiken, kiezen journalisten ten vierde veelal voor scary quotes door de kwalificatie wél, maar de rest niet tussen aanhalingstekens te zetten. Zo nemen ze geen verantwoordelijkheid voor de kwalificatie, maar wel voor de context.

De grootste afstand tussen een claim en henzelf scheppen journalisten door het toevoegen van volledige quotes en het binnenhalen van een stem van buiten (het embedden van een tweet, bijvoorbeeld). Met name de laatste strategie – het binnenhalen van een stem van buiten – gebeurde met name in het liveblog van het Algemeen Dagblad via tweets van collegae en een tweet van een CDA-kamerlid. In het blog van NU.nl gebeurde dit niet.