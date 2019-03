Vier aanbevelingen voor de toekomst van de universiteitskrant

De kernvraag van dit onderzoek is: welke kansen zien betrokkenen en experts – gegeven de geschetste bedreigingen – voor een toekomstbestendige universitaire pers in Nederland voor de komende tien jaar? Hoewel de momentopname uit 2015 iets minder representatief kan zijn voor de hedendaagse universitaire journalistiek, formuleren wij aan de hand van deze verkenning een aantal aanbevelingen. Die kunnen redacties wellicht gebruiken als zij nadenken over de vraagstukken waar zij dagelijks voor staan.

Reden voor ons om de levensvatbaarheid van de universiteitskrant te bestuderen. Met hulp van vier studenten Journalistiek en Nieuwe Media interviewden wij in het voorjaar van 2015 bijna alle hoofdredacteuren van universiteitsmedia over hun toekomstvisie. Daarnaast interviewden we experts om tot nieuwe inzichten en ideeën te komen.

Je vindt ‘m in de bakken voor de universiteit of online: het universiteitsblad. Bijna iedere universiteit wordt kritisch gevolgd door zo’n journalistiek medium, dat onafhankelijk bericht over het reilen en zeilen op de instelling.

Nieuws over alle onderwerpen en geledingen – ook als dat niet direct positief is voor de betrokkenen en de universiteit – blijft volgens de hoofdredacteuren het bestaansrecht voor de universitaire pers. Als kritische waakhond van de universiteit moet de redactie het ontdekken, checken en brengen als een bestuurder fraudeert of een wetenschapper verzinsels publiceert. Ook als onderzoeksjournalistiek veel tijd kost. Zo onderscheidt de universiteitskrant zich van interne nieuwsdiensten.

Het binden van die internationale, vaak Engelstalig sprekende, studenten en medewerkers aan de universiteitskrant is hierbij mogelijk nog de grootste uitdaging. Redacties zoeken manieren om die groep te kunnen bedienen, maar hebben de oplossing voor dit complexe vraagstuk nog niet gevonden. Een Engelstalige pagina in de krant of een geheel Engelstalig magazine? Nader onderzoek zal moeten uitwijzen wat het beste werkt.

Hoofdredacteuren benadrukken dat ze het belangrijk vinden dat studenten en medewerkers van de universiteit over dat muurtje van hun eigen discipline durven te kijken (uit de filterbubbel komen). Zodat “de rechtenstudenten weten wat er bij de bèta’s gebeurt en dat de hoogleraren ook weten wat een eerstejaars op een vereniging uitspookt.” Dat kan enerzijds door te berichten over lokale kwesties. De universiteit als gemeenschap en academische vrijplaats waar eenieder onderdeel van is.

De universiteitskrant is in principe een van de beste podia voor debat binnen de universiteit. Daarin zijn ze een essentiële aanvulling op de universitaire nieuwsdiensten, die vooral informeren en zich niet profileren als debatpodium. Regelmatig worden discussies over het bindend studieadvies of ontgroeningen weer aangewakkerd door een ingezonden brief of scherp opiniestuk van een student of medewerker van de universiteit. Dat debat draagt bij aan een open academische cultuur waarin van studenten en medewerkers wordt verwacht dat zij kritisch kunnen nadenken en schrijven over (vakgerelateerde) thema’s.

Een interessante samenwerking zou die met de afdeling Studium Generale kunnen zijn. Via het organiseren van spraakmakende debatten (op de opiniepagina, via ingezonden brieven, online via sociale media of offline in een debatbijeenkomst) kan de redactie een onderwerp agenderen en in leven houden dat anders gemakkelijk van de radar verdwijnt.