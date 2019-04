Burgers worden steeds vaker betrokken om lokale berichtgeving te verbeteren

“Wanneer men goed geïnformeerd wil worden over de wereld om zich heen, heeft men meer nodig dan alleen nationaal of internationaal nieuws. Men moet op de hoogte blijven over wat er in zijn eigen gemeenschap gebeurt. Maar, we zijn ons er allemaal van bewust dat de lokale journalistiek in veel landen en gebieden onder druk staat”, zo opent moderator Charlie Beckett de IJF-sessie ‘Nationwide collaborations on local investigative reporting’. Het financiële aspect, hoe we lokaal nieuws kunnen subsidiëren en redden, heeft de afgelopen jaren vaak centraal gestaan, maar in deze lezing wordt er eens met een verfrissende en vernieuwende blik naar de lokale journalistiek gekeken.

Vandaag ligt de focus op hoe we de lokale journalistiek daadwerkelijk beter kunnen maken door te innoveren. Vanuit het Palazzo Cesaroni gaat een panel – bestaande uit Charlie Beckett (LSE), Megan Lucero (TBIJ) en David Schraven (Correctiv) ¬– in gesprek over hun visie op de toekomst van de lokale pers.