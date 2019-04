Burn-outs voorkomen door beter leiderschap op de redactie

Je kent hem misschien wel: de schreeuwende hoofdredacteur. Hij valt vergaderingen binnen en is niet bang om verhalen op het laatste moment helemaal om te gooien. Het maakt hem niet uit hoe, als je maar topwerk levert.

Dit figuur moet tot het verleden behoren, zo betogen vier internationale hoofdredacteuren tijdens het International Journalism Festival in Perugia.

“Het klassieke beeld is dat journalisten hard moeten werken. Ze zijn competitief en er komt altijd wel een deadline aan. Ze moeten stevig in hun schoenen staan om de macht te kunnen controleren. Dat is allemaal waar, maar helaas is het zo dat als je onder die druk ruimte maakt voor persoonlijke hulp collega’s denken dat je niet geschikt bent om dit werk te doen”, vertelt Zuzanna Ziomecka tegen een zaal vol Europese journalisten. Ziomecka is een Poolse journalist voor diverse nationale magazines en heeft het feministische nieuwsplatform NewsMavens opgericht. “Deze huidige cultuur levert heel veel stress op. Dat is niet alleen onnodig, maar ook minder productief.”

Dit komt volgens haar omdat stress je wel helpt om je deadline te halen, maar de kwaliteit ervan drastisch in de weg kan zitten. “Je kunt in een vecht- of vluchtreactie schieten. Dan neemt je reptielenbrein de teugels over van je grote hersenen en kun je niet meer helder nadenken.”