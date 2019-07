Big Brother vs. de pers: hoe bronbescherming onder druk staat en wat journalisten moeten doen

“Ik zie niet in hoe we ooit een bron nog bescherming kunnen bieden.”

Met deze bijna paranoïde en apocalyptische boodschap doelt Gibson op één van de meest fundamentele privileges van een vrije pers: de mogelijkheid om een bron anonimiteit te kunnen bieden en de vrijheid om informatie in te winnen en te publiceren. Het stelt journalisten in staat hun essentiële rol als waakhond te kunnen vervullen. Maar na ervaring met de publicatie van de Snowden-documenten is Gibson niet langer gerust op die bescherming.

Met die woorden waarschuwde Janine Gibson haar vakgenoten tijdens het International Journalism Festival in Perugia. Als onderzoeksjournalist bij de Guardian was ze verantwoordelijk voor het publiceren van een grote hoeveelheid van de documenten die Edward Snowden de NSA uit had gesmokkeld. “Ik denk niet dat we het privilege van de Vierde Macht hebben dat we vroeger wel hadden.”

Volgens Modderkolk zorgt ook de nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, in de volksmond wel ‘sleepwet’ genoemd, voor meer risico: “vroeger was het wel eens handiger om een wisselend vaste telefoonlijn op de Volkskrant-redactie te gebruiken omdat het bewerkelijk is om op al die lijnen een tap aan te vragen. Nu gaan die gegevens over een internetkabel en kunnen ze door een een filter van de inlichtingendiensten gaan.”

Ook in Nederland staat dit privilege hevig onder druk. Een belangrijke oorzaak is de hoeveelheid data die onze apparaten produceren en in sommige gevallen de identiteit van een bron kunnen prijsgeven. Volgens Huib Modderkolk, onderzoeksjournalist van de Volkskrant en verantwoordelijke voor de onthulling van de Cozy Bear-hack , vertelt ons online gedrag meer over een bron dan gedacht. “Stel dat jij een bron bent, we ontmoeten elkaar ergens en ik zou betalen voor de koffie. Die pinbetaling wordt ergens opgeslagen.”

Dat de toegenomen technologische ontwikkelingen zorgen voor meer risico’s, merkt ook Bart Mos. De Telegraaf-journalist werd in 2006 door justitie in gijzeling genomen omdat hij en collega Joost de Haas weigerden hun bron prijs te geven. “Die technologische ontwikkelingen zorgen er nu al voor dat bronnen drie keer moeten nadenken voordat ze een journalist benaderen. Het is zo geavanceerd dat het alleen maar belangrijker wordt om bij explosieve dossiers geen enkel elektronisch middel te gebruiken in je contact met bronnen.”

De veiligheidsdiensten hebben veel meer bevoegdheden onder de nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Zo mogen de diensten ongericht surveilleren in gevallen van nationale veiligheid. Hierdoor kunnen de AIVD en MIVD grote hoeveelheden data in één keer opvissen. Enkele wijzigingen die ingevoerd zijn na het sleepwet-referendum en journalisten beter moeten beschermen, voorkomen niet dat gesprekken tussen journalisten en bronnen als bijvangst worden opgevist.

“Misschien is het paranoia”, zegt Janny Groen, “maar mijn collega en ik zijn ooit tegelijkertijd, terwijl we thuis op andere computers werkten, hoofdstukken van ons boek kwijtgeraakt.” Groen schreef een boek over de vrouwen van leden van de Hofstadgroep, gebaseerd op vertrouwelijke gesprekken met ze.

Met intreding van de nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten is toezicht op de geheime dienst goed verankerd. “De politie en het OM lijken lichtzinniger over te gaan tot het tappen van journalisten. En de controle daarop is veel minder groot.”

“Er is een behoorlijke mismatch tussen het toezicht op de AIVD versus toezicht op politie en OM als het gaat om het plaatsen van taps op journalisten”, zegt Modderkolk. “De gijzeling van Bart Mos en Joost de Haas is een les geweest voor de AIVD, want ze zijn toen heel ver gegaan om de bron van de journalisten te achterhalen.” De gijzeling van Mos en De Haas was tevergeefs; de journalisten bleven weigeren hun bron te onthullen en werden na enkele dagen vrijgelaten.

In dezelfde periode legde het OM in Rotterdam beslag op de telefoondata van journalist Joey Bremer in een poging zijn bronnen te achterhalen en fotograaf Chris Keulen werd een aantal uur vastgezet omdat hij zijn camera niet wilde afgeven. Er zouden foto’s op hebben gestaan van een vechtpartij tussen een actievoerder en een Amerikaanse militair in burgerkleding.

Dat het in veel gevallen kinderspel is om achter de bron van een journalist te komen, bleek vorig jaar toen bleek dat het OM op onrechtmatige wijze de telefoongegevens van verslaggever Jos van de Ven had verkregen. Van de Ven wist op basis van anonieme bronnen te melden wie de volgende burgemeester van Den Bosch zou worden – een verkiezing die normaliter achter gesloten deuren plaatsvindt. Door de telefoongegevens wist het OM al snel wie de bron was geweest.

Allereerst is het belangrijk om te bedenken dat geen enkel spoor achterlaten nooit mogelijk is. Modderkolk: “Ik ga er altijd vanuit dat er mensen zijn die mijn informatie willen. En dan kijk ik per geval hoe erg het is als bepaalde informatie weglekt. Je moet soms dus per persoon of per bron bekijken welke maatregelen nodig zijn.”

Dat niet iedere journalist zich daarvan bewust is, toont Hassan Bahara. Voor de Volkskrant doet hij verslag van extreemrechts en islamitisch extremisme. “De meeste journalisten weten zo weinig over hoe lek onze communicatiekanalen zijn. Daar moeten we echt nog een inhaalslag in maken. Mijn collega Annieke Kranenberg en ik zijn met hele kwetsbare dingen bezig, dus dan moet je heel voorzichtig zijn. Maar ik weet van heel veel collega’s die op manieren communiceren…” Hij slaakt een zucht en vervolgt: “als iemand handig met een computer is, kan ‘ie heel veel dingen achterhalen.”

Volgens Bahara moeten redacties meer investeren in aandacht voor digitale veiligheid bij hun verslaggevers. “Dan gaat het om welke versleutelde apps je gebruikt om te communiceren, het afschermen van je e-mailaccount, of het gebruiken van password managers.”

Een voorbeeld is de New York Times, waar een veiligheidsspecialist ervoor zorgde dat klokkenluiders via speciale versleutelde kanalen op een veilige manier journalisten kunnen benaderen en documenten kunnen uitwisselen. Zulke investeringen hebben zelfs de potentie zichzelf terug te verdienen omdat het media een competitief voordeel geeft ten opzichte van concurrerende media.