Vertrekkend Trouw-ombudsman Adri Vermaat: “Het is een misverstand dat wat ik schrijf ten koste moet gaan van mijn collega’s”

Nu, vier jaar later, blikken we telefonisch terug op zijn werkzaamheden als ombudsman, die een waardevolle afsluiting vormen van een lange journalistieke loopbaan.

Lang had Trouw, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het NRC of de Volkskrant geen ombudsman. Tot in 2015, naar aanleiding van de affaire rondom Perdiep Ramesar , de noodzaak ontstond om er wél een aan te stellen. De keuze viel op Adri Vermaat, een gevierd verslaggever met, onder andere, zes jaar ervaring als chef nieuwsdienst.

De ombudsman heeft een eigen mailaccount. Daar kijk ik of er klachten zijn. Ik heb ook toegang tot de inbox van de lezerspost van de opinieredactie. Daar zie ik of er bijvoorbeeld heel veel gereageerd is op een bepaald artikel. Een artikel hoeft niet verkeerd te zijn om veel reacties uit te lokken.”

“‘s Ochtends bij het ontbijt lees ik eerst grondig de krant – Trouw. Dan kijk ik vluchtig naar andere landelijke ochtendbladen. Ik vergelijk artikelen die over hetzelfde onderwerp gaan. Eenmaal op de redactie lees ik ook het het nachtrapport van de chef ‘avond’ of er bijzonderheden zijn.

“Een aanvaring met een collega is altijd in het belang van de krant.”

“Ja, het kan een reden zijn om een rubriek aan te wijden – één keer per week had ik zo’n vaste rubriek. Je kan ergens op terugkomen, zonder dat er per se crisis hoeft te zijn binnen de krant. Soms vergen reacties gewoon uitleg, de insteek hoeft niet altijd negatief te zijn. Het is een groot misverstand, volgens mij, dat wat ik schrijf ten koste moet gaan van mijn collega’s.”

3. De categorie ‘woede’ “Dat zijn klachten van boze lezers die schrijven: ‘Hoe halen jullie het in je hoofd om dit onderwerp op deze manier te behandelen?!’ Het zijn acute en actuele klachten, waar je snel op moet inspringen. Dat levert het meeste werk op.Als je denkt: die lezer heeft wel een punt, dan moet je te rade gaan bij je collega’s. Hoe is het stuk tot stand gekomen? Wie hebben we daarvoor gevraagd? Wat is er uitgezocht en was dat toereikend? Hadden we geen andere kop boven het artikel kunnen en moeten zetten?”

Nieuwsvoorziening is meer hetzelfde als je het vergelijkt met vijf jaar geleden, kijk naar sociale media en de reikwijdte van het laatste nieuws. De krant is met die ontwikkelingen meegegroeid. Ik stel lezers die telkens terugkomen op dezelfde klacht, soms voor een andere krant te proberen, want ze zullen zien dat ook die aan veranderingen onderhevig is.”

1. De categorie ‘kleinigheden’ “Dat zijn algemene klachten over vaak voorkomende taal- en spelfouten. Het gebeurt helaas regelmatig en er moet beter op gelet worden, maar de klachten behoeven niet altijd een inhoudelijke reactie. Een ontvangstbevestiging en een kort antwoord kan in die gevallen voldoende zijn.”

Vermaat legt verder uit: “Het is een merkwaardig fenomeen dat ik heb ontdekt: spugen op bepaalde columnisten. Terwijl opinie gewoon een kwestie van smaak is. Lezers zijn wel eens te gefocust op datgene waar ze moeite mee hebben. In een reactie schrijf ik dan: je kan het stuk ook gewoon overslaan! Lees je voor je plezier de krant en vind je een columnist helemaal niets, lees hem dan niet.

“Er ontstaat soms een correspondentie met de lezer, waaruit blijkt dat het moment waarop dat hij mailt de druppel is. Diepere, onderliggende klachten spelen vaak mee, bijvoorbeeld over een columnist.”

Ten slotte voegt hij toe: “Alleen als meerdere lezers zich persoonlijk beledigd gaan voelen door een columnist en dat herhaalt zich telkens, is dat voor mij een teken dat het niet helemaal goed gaat. Dat is helaas voorgekomen.”

“Ik durf rustig te stellen dat ook een ombudsman ook niet altijd honderd procent objectief kan zijn. Je probeert je natuurlijk, anders dan de redacteuren het vaak doen, wel op feiten te baseren. Een gerede klacht die ik vaak terugkoppel aan redacteuren is dat wij – als Trouw en als krant in het algemeen – meer meningen ventileren dan feiten. Dat is een zorgelijke ontwikkeling.”

“Door het meningencircus dat sociale media heet en doordat nieuws zich via internet razendsnel verspreidt. Vroeger wat het zo: als er vandaag iets gebeurde stond dat morgen in de krant. Maar nu is ‘Ernstig ongeluk met 5 doden op de rijksweg’ de volgende dag geen nieuws meer, dus plakken we er een stuk aan over hoe het gesteld is met de verkeersveiligheid.

Dan bellen we een hoogleraar, een wetenschapper; het wémelt ervan in de kranten. Maar die hoogleraar heeft ook maar een mening over hoe iets in elkaar zit; zo ontstaat een vervorming van feiten. De redacteur weet precies welke wetenschapper hij moet hebben voor welk standpunt. Als goede journalist bel je beide partijen op, maar de een krijg je niet pakken en de ander wel. Dan staat er maar één mening in je krant.”