‘Afgezaagd & Doorgezaagd’ #1 – Peter Burger

Het is tijd voor de eerste aflevering van onze nieuwe podcast, Afgezaagd & Doorgezaagd. We gaan op bezoek bij Peter Burger: professioneel factchecker en docent aan de Universiteit Leiden. Aan de eettafel in zijn bijzonder sfeervolle woonkamer neemt hij ons mee in de wereld van Middeleeuwse én hedendaagse broodje-aapverhalen; nepnieuws is van alle tijden!