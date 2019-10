De Nieuwe Reporter krijgt een eigen podcast

In de vijftien jaar dat De Nieuwe Reporter online is, is het medialandschap flink aan verandering onderhevig geweest. Ons platform heeft van allerlei kanten concurrentie gekregen. Zonder enige vorm van inkomsten blijkt het moeilijk daartegen op te boksen. Wat is vandaag de dag nog het bestaansrecht van De Nieuwe Reporter? Hoe blijven we relevant? Dat zijn vragen die Alexander Pleijter en ik elkaar het afgelopen jaar veelvuldig gesteld hebben. Het was tijd voor een vernieuwend project, iets van deze tijd. Iets van een podcast, ofzo. Ja, dat is het! Zowat alle traditionele en online media hebben tegenwoordig een podcast. Waarom wij eigenlijk niet?

'Afgezaagd en doorgezaagd'

Op dinsdag 22 oktober 2019 om 10 uur komt de eerste aflevering van ‘Afgezaagd en Doorgezaagd’ online. Maandelijks zullen Maxime Kok en ik u meenemen terwijl we op huisbezoek gaan bij Nederlandse journalisten en media-kenners. Op informele toon en aan de hand van ietwat afgezaagde vragen – we zijn ook maar studenten – bespreken we hun carrière, studententijd, hobby’s en privéleven. Hoe zijn zij gekomen waar ze nu zijn? En nemen ze daarmee genoegen? Geloof me maar, onze gasten worden in dertig minuten helemaal doorgezaagd!

Luister nu naar onze intro-aflevering!

Aflevering #0 - Introductie: wie zijn wij? Bron: soundcloud.com

Peter Burger

In de eerste (echte) aflevering maken we kennis met de persoon achter ’s lands bekendste factchecksite Nieuwscheckers.nl: Peter Burger. Aan de eettafel in zijn bijzonder sfeervolle woonkamer neemt hij ons mee in de wereld van Middeleeuwse én hedendaagse broodje-aapverhalen; nepnieuws is van alle tijden! De eerste aflevering van ‘Afgezaagd en Doorgezaagd’ is op vanaf dinsdag 22 oktober om 10:00 te beluisteren via onze website. Benieuwd naar meer? We streven ernaar iedere derde dinsdag van de maand een nieuwe podcast voor u klaar te zetten. Tot dan!