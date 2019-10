Zo maak je een abstract onderwerp begrijpelijk met een allegorie

Zo schreef Sarah Haaij in 2016 voor de Correspondent een allegorie over een Thais eiland dat overbelast is geraakt en daarom moet sluiten. Ze vergelijkt de situatie van het eiland met een burn-out en schrijft het verhaal vanuit het eiland. Het eiland vertelt over zijn burn-out en legt uit hoe het zo ver heeft kunnen komen:

Kort gezegd is een allegorie een lange metafoor. Als schrijver bedenk je een metafoor voor het onderwerp waar je op een meer begrijpelijke manier over wilt vertellen. Deze metafoor trek je door in je verhaal, of in een deel van je verhaal.

“Uitgeput, verbleekt, opgebruikt, dat was ik. Volledig overspannen. Als de zon ‘s morgens opkwam, dacht ik maar één ding: laat me, ik ben er niet. Het vooruitzicht dat ik me die dag weer van mijn beste, ongerepte, bountykant moest laten zien, bezorgde me al hartkloppingen.”

Over het effect van een allegorie op de lezer is weinig bekend. Het in 2014 verschenen boek The Power of Metaphor Examining Its Influence on Social Life van een drietal Amerikaanse onderzoekers leert ons wel dat metaforen ons helpen om dingen beter te begrijpen. Daarnaast halen metaforen een abstract onderwerp dichter bij onze ‘natuur’.

Zo is uit eerder wetenschappelijk onderzoek gebleken dat bij het horen van een metafoor het hersendeel geactiveerd wordt, dat ook geactiveerd wordt bij de het horen van de metafoor in diens letterlijke betekenis. Zo wordt bij het horen van de metafoor ‘that was a rough day’ het hersendeel geactiveerd, dat ook geactiveerd wordt wanneer we een ruw stukje leer voelen. Door een abstract onderwerp te veranderen in een metafoor begrijpen we het beter én komt het dichter bij ons gevoel en onze lichamelijke ervaring.

Uit de analyse van het artikel van Haaij die ik het in kader van mijn afstudeeronderzoek heb uitgevoerd, blijkt dat de lezer door middel van de gebruikte allegorie met het eiland mee kan leven en het eiland begrijpt.