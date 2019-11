‘Afgezaagd & Doorgezaagd’ #2 – Menno van den Bos

In aflevering #2 vertelt Menno van den Bos ons hoe hij zijn achtergrond als antropoloog combineert met het freelance-journalistenbestaan. Welke toekomst bieden ontwikkelingen in de journalistiek aan ‘schrijvers in hart en nieren’ zoals hij? Klik hieronder op play om daar achter te komen!

Mocht je achteraf iets positiefs of (opbouwend) negatiefs kwijt willen over deze aflevering? Schroom dan niet om een reactie achter te laten op Soundcloud of onderaan dit bericht. Alle feedback is welkom; wij moeten het immers ook nog leren. Bedankt en veel luisterplezier!