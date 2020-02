‘Afgezaagd & Doorgezaagd’ #3 – Wouter Zwart en Judith van de Hulsbeek

‘Afgezaagd & Doorgezaagd’ goes international! In de derde aflevering gaan we op bezoek bij Wouter Zwart en Judith van de Hulsbeek. Zij zijn correspondenten voor de NOS in Berlijn en zorgen ervoor dat Nederland op de hoogte is van het belangrijkste nieuws uit Midden-Europa. Onze Maxime bleef ditmaal thuis, maar Sarah, die nu drie maanden stage loopt bij NOS Bureau Berlijn, vroeg het tweetal het hemd van hun lijf.

In deze nieuwe aflevering spreken we niet met één maar met twee gasten en we trekken er ook nog eens op uit naar het buitenland. NOS-correspondenten in Berlijn Wouter Zwart en Judith van de Hulsbeek praten je bij over hun uitermate flexibele, bij vlagen zware, maar vooral waardevolle baan. Voor welke uitdagingen staat een buitenlandcorrespondent in 2020? En hoe bewaar je de rust, terwijl er om je heen van alles gebeurt?

Luister hier naar aflevering 3!

Aflevering #3 - Wouter Zwart en Judith van de Hulsbeek Bron: soundcloud.com

