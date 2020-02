Zilveren Camera 2019: keurige foto’s van een bewogen jaar

Het is weer zover. De Zilveren Camera, de belangrijkste prijs voor de Nederlandse fotojournalistiek, heeft de categoriewinnaars bekend gemaakt. Altijd weer een mooi moment om te zien wat er in Nederland heeft gespeeld en hoe de fotojournalisten het jaar in beeld hebben gebracht.

In 2019 was er in elk geval genoeg nieuws te fotograferen. Het begon al meteen op nieuwjaarsnacht met het uit de hand gelopen vreugdevuur in Scheveningen. Daarna volgde de aanslag op de tram in Utrecht, waardoor de Domstad even wereldnieuws was.

Er werd volop geprotesteerd in 2019. Met het meest in het oog springend de boerenprotesten met hun enorme machines. Maar de staking van de verpleegkundigen was niet minder nieuwswaardig en minstens zo belangrijk. Net zoals de acties in het onderwijs. Dan was 2019 nog het jaar van de stikstofcrisis en de klimaatproblematiek in het algemeen.

En natuurlijk is er altijd genoeg klein en groter leed op persoonlijk gebied. Dan hebben we het nog niet over sport gehad, met onder andere Matthieu van der Poel.

Genoeg onderwerpen dus voor fotojournalisten om hun kijk op de gebeurtenissen vast te leggen.