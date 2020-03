World Press Photo 2020: een verrotte wereld met lichtpuntjes

Net als de foto die in dezelfde categorie Contemporary Issues is genomineerd van Nikita Teryoshin over de wapenhandel. Geweld is normaal, dat zou niet zo moeten zijn. Sterk is dat de jury de foto van Teryoshin ook heeft genomineerd voor de hoofdprijs World Press Photo Of The Year.

Om met het rechts-extremisme maar te beginnen, de foto van Mark Peterson van extremisten die de verjaardag van Adolf Hitler vieren is heftig. Het laat genadeloos zien hoe het gedachtegoed steeds gewoner lijkt te worden. Dat is beangstigend.

Nothing Personal – the Back Office of War. Foto: Nikita Teryoshin

En migratie is nog altijd een groot probleem in de wereld. Zowel de foto van Teryoshin als Kaczor laten het verborgen verhaal zien, waar de andere genomineerden voor de hoofdprijs veel meer over de gebeurtenis of het directe gevolg daarvan gaan. Sterke foto’s, dat zeker.

De andere genomineerden zijn meer klassieke beelden. Zo doet de foto van Tomek Kaczor over het meisje met het Resignation Syndrome door de handen heel erg denken aan de winnende foto van Erik Refner. Het verhaal is wel heel anders. Kaczor laat op indringende wijze zien wat de gevolgen van een traumatische ervaring door migratie.

Bij die nominaties is de foto van Teryoshin wel een beetje een vreemde eend in de bijt. Vooral vanwege de afwijkende compositie en beeldtaal.

De grootste gebeurtenissen, of degene die het meest in het nieuws zijn geweest, komen voorbij. De grote branden in Australië, de vliegtuigramp in Ethiopië, de demonstraties in Hong Kong en de exodus in Venezuela, ze zitten er allemaal tussen. De val het laatste IS-bolwerk zelfs meerdere malen.

Trump, hoewel zeer prominent in de media, ontbreekt daarentegen. Hoewel, in de categorie natuur is de Mexicaanse fotograaf Alejandro Prieto wel genomineerd met een foto waarbij Trump’s muur een hoofdrol speelt. Die blokkeert namelijk de doorgang van de roadrunner. In de tekenfilm zou het geen barrière zijn, in het echt helaas wel. Het is een duidelijk voorbeeld van hoe het ingrijpen van de mens invloed heeft op de leefomgeving.

Vaak niet ten goede, zoals te zien is bij onder andere de serie van Brent Stirton over de Pangolins.

Soms lijkt de mens wel de goedzak. De Belg Alain Schroeder maakte een aandoenlijke serie over het redden van Orang Oetans bijvoorbeeld. Een onderwerp dat wel vaker bij World Press Photo heeft gewonnen. Opvallend bovendien dat Schroeder met de Orang Oetans eveneens bij de enkelbeelden is genomineerd. Hoewel de mens de goeddoener lijkt, is hij natuurlijk vooral de schuldige dat de diersoort gered moet worden. Nee, zo mooi is het allemaal niet.