Aankondiging: DNR helpt je de zelfisolatie door met ‘Thema van de dag’

Covid-19 grijpt om zich heen en velen zitten thuis. Als afwisseling op de onophoudelijke stroom van coronanieuws komt De Nieuwe Reporter met themaedities. Speciaal voor jullie hebben we ons archief uitgeplozen, op zoek naar de allerbeste stukken om je quarantaine of zelfisolatie door te komen. Wil je liever zelf een stuk schrijven? Ga ervoor zitten en mail ons!

De wereld is in de ban van de Corona-uitbraak. In deze tijden van crisis is het natuurlijk essentieel om via betrouwbare nieuwskanalen op de hoogte te blijven van alle recente ontwikkelingen, maar we kunnen ons goed voorstellen dat de constante aandacht op het virus nogal overweldigend kan zijn. De Nieuwe Reporter zal zich de komende tijd daarom op een reeks hele andere journalistieke thema’s richten om jouw periode van zelfisolatie net iets dragelijker te maken.

‘Thema van de dag’

Zo’n tweemaal per week zal onze redactie een ‘Thema van de dag’ bekendmaken, bijvoorbeeld burgerjournalistiek, politieke verslaggeving of interviews. In kader van dit thema halen we een aantal artikelen uit de oude doos (het archief) naar boven en praten we ze voor je aan elkaar. Zo kun je je goed verdiepen in de ontwikkelingen in de journalistiek en mediawereld van de afgelopen jaren.

Twitter

We beginnen aankomende zaterdag met het thema Twitter. Rond 2009 vroegen onze columnisten zich nog kritisch af wat journalistenland toch met deze microblogsite aanmoest. Kun je in 140 tekens wel goede journalistiek bedrijven? Is de oppervlakkigheid van Twitter niet hartstikke gevaarlijk? Alle zorgen ten spijt is Twitter onder verslaggevers en media-experts volledig ingeburgerd en is het medium tot een algemeen aanvaarde uitlaatklep van de samenleving verworden. Van politici tot wetenschappers tot stay-at-home moeders met een mening. Verschillende groepen mensen gebruiken Twitter op hun eigen manier: ze retweeten, reageren op elkaar, liken of blokkeren kritische medeburgers… En dat creëert een dynamiek, die nergens anders op het wereldwijde web te vinden is. Alles over de unieke kracht van Twitter door de jaren heen lees je dit weekend in onze selectie.

Oproep: pak je pen!

Ten slotte een oproep aan onze trouwe lezers en auteurs: Loop je na het lezen van onze themaedities rond met een interessante gedachtenkronkel? Heb je een onderbelichte ontwikkeling in de journalistiek ontdekt? Of heb je een mening over de toekomst van het Nederlandse medialandschap? Zet je gedachten op papier! Juist in deze gekke tijd dat velen van ons thuis zitten met weinig voorhanden om de vrije tijd te doden, willen we jullie aansporen om stukken naar ons op te sturen. Zo kunnen we toch van elkaar leren en blijven we scherp. We kijken uit naar jullie bijdragen. Namens alle lezers hartelijk bedankt.