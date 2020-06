“Als je als journalist iets aardigs doet voor mensen, dan krijg je dat ze met je willen praten”

Sinds 2015 maakte Thijs Kettenis verhalen op Lesbos in het vluchtelingenkamp Moria. In het kamp kreeg hij een baby in zijn armen gedrukt, met de vraag hij of een dokter was. “Er werd echt een beroep op mij gedaan met die baby. Op dat moment kun je heel moeilijk volhouden dat je maar een buitenstaander bent en de ander moet doen alsof jij er niet bent. Je bent daar als journalist, maar ook gewoon als mens. Wie zou er nou in zo’n situatie met die baby zeggen: ‘Nou, mevrouw sorry, hier heb ik geen tijd voor. Hou die baby maar lekker zelf.’”

Het is een ethisch dilemma dat de nodige vragen oproept. Mag je praktische hulp verlenen als journalist? De theorie zegt nee, maar hoe werkt het in de praktijk? Wanneer help je en wanneer niet? Hoe bewaak je die grens?