“Ik ben als correspondent relatief gezien rijk en ik kom geld verdienen aan de ellende van iemand anders”

Door de huidige corona-crisis is er veel hongersnood in de Zuid-Afrikaanse townships. “Daar sta je dan tussen mensen die honger lijden. Als ik geen journalist was geweest, had ik hen in theorie iets kunnen geven. Al denk ik dat dat nog niet handig is, want je kunt niet iedereen iets geven, dus dat kan dan juist ook weer ruzie veroorzaken. Tijdens een interview of als ik in een township ben, probeer ik daar niet aan te denken. Dan probeer ik gewoon mijn werk te doen en interesse te hebben in mensen en te luisteren naar hun verhalen.”

Veel mensen in crisissituaties hebben het slecht. Ze hopen soms dat meedoen aan een interview hen ook iets oplevert. Is het ethisch verantwoord om mensen daarvoor te betalen of iets te geven?

“Ik zou mensen nooit voor een interview betalen. Ik vind wel dat wanneer je een interview doet met iemand die heel arm is en je staat toevallig naast een kioskje, er niet zoveel mis is met het aanbieden van een cola. Als ik een professor of politicus moet interviewen, gaat dat soms ook gepaard met een drankje of een lunch. Er zijn natuurlijk ook mensen die echt zeggen dat mag niet, want dan gaat diegene verwachten dat hij een colaatje krijgt voor een interview. Ik vind het ook weer anders als je hem of haar helpt door speciaal naar de supermarkt te gaan om een cola te kopen. Er zijn altijd gradaties.”

“De manier die ik voor mezelf heb gevonden, is dat als ik echt het gevoel heb dat ik iets wil doen voor de mensen die ik interview, ik zoek naar een omweg. Dat ik indirect wat voor hen kan betekenen, zonder dat ze weten dat het van mij komt. Wanneer ik dan thuis ben, maak ik bijvoorbeeld geld over naar de organisatie die bezig was op de plek van het interview. Op deze manier kan ik toch mijn geweten sussen, zonder dat ik directe hulp aan de geïnterviewde verleen.”