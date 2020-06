“Ik heb niet geprobeerd om mensen te helpen. Het enige wat ik bij me had was een camera en een notitieblok”

“Je staat oog in oog met mensen die hun hele leven achterlaten en in een totaal onbekende plek terecht komen. In een voor hen vreemd land. Ze hebben geen idee of ze ooit terug kunnen of wanneer dat zou kunnen. Ook hebben ze vreselijke dingen gezien en meegemaakt. Dat is confronterend.”

“Het was denk ik iets dat voor mij in die acht jaar het meest confronterende was van wat ik heb meegemaakt. Ik volgde de crisis met de Rohingya al langere tijd, vooral voor Trouw. Het was de eerste keer dat ik het enorme vluchtelingenkamp zag en er staken nog steeds mensen de grens over. Ik ben naar de grens gelopen om mensen die net uit Myanmar gevlucht waren op te vangen en hun verhalen te horen.”

De Rohingya worden al jarenlang gemeden, gediscrimineerd en als derderangsburgers behandeld. Ze hebben feitelijk geen rechten in Myanmar. Geen recht op een identiteitsbewijs, geen erkenning als staatsburger. In 2017 liep het uit de hand doordat een kleine groep Rohingya-rebellen de wapens oppakte en politieposten aanviel. Het leger van Myanmar reageerde daar keihard op met een grote crackdown. Dat resulteerde in tienduizenden vermoordde mensen en honderdduizenden mensen die in hele korte tijd de grens met Bangladesh over vluchtten.

Als mens wil je graag hulp verlenen, maar als journalist kan dat niet. “Als je daar als journalist bent, dan moet je in staat zijn om in ieder geval op dat moment bepaalde emoties uit te schakelen, want je bent er als verslaggever. Je wil verslag doen, je wil zien wat er aan de hand is. Dat is moeilijk, maar op het moment dat ik daar was heb ik daar niet eens zozeer bij nagedacht. Het is gewoon onmogelijk om die mensen allemaal te helpen. Dat kan niet. Er zijn te veel mensen en je wilt ook geen verkeerde verwachtingen wekken, want je bent er niet als hulpverlener.”

“Ik heb dus niet geprobeerd om mensen te helpen. Ik wist niet zo goed wat ik moest doen en ik stond er ook min of meer toevallig. Het enige wat ik bij me had was een camera en een notitieblok. En voor je het weet, zien mensen je aan als hulpverlener. En dat is niet onze rol.”

“Het enige wat je misschien kunt doen, wat we ook wel hebben gedaan, is hier en daar een flesje water geven aan iemand. Of misschien iets te eten aan iemand, maar daar houdt het dan ook wel mee op. Ook daarmee moet je voorzichtig zijn, want voor je het weet krijg je een massa mensen over je heen.”

“Ik was daarom heel blij dat ik een goede assistent bij me had. We waren met een team van vier mensen en die andere drie hadden veel meer ervaring in de kampen. Zij waren daar in het verleden ook geweest. Op dat moment heb je dat nodig, want anders wordt je overweldigd door wat er gebeurt.”