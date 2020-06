“Na bijna 30 jaar journalistiek had ik voor het eerst het gevoel dat wat ik doe als journalist, er echt toe deed”

“Ik was met enkele anderen ongeveer als eerste bij het wrak van MH17. Het was geen prettig gezicht. Alle lichamen lagen er nog. Al twee of drie dagen. Er lagen ook delen van lichamen. Ik maakte er foto’s van, maar wat doe je daarmee? Ik heb er een paar op Twitter gezet, wel de foto’s waarbij de lijken afgedekt waren met plastic. Ik heb er geen enkele foto op gezet waarvan ik dacht dat het een gruwelijke foto was of dat iemand herkenbaar was.”

Bosman is geen fotojournalist, maar op dat moment werd hij gevraagd of hij dit erbij kon doen. “Ik kan me nog herinneren dat ik een paar dagen later in een hotel in Donetsk zat. Ik had een discussie met een andere fotograaf. Hij werkte voor een persbureau dat alle foto’s ongecensureerd op het net plaatste. De vraag en discussie was, is het ethisch verantwoord om bepaalde foto’s te leveren?”

“Hij liet mij de foto’s zien die hij had gemaakt en die waren gruwelijk. Ik had het zelf gezien en dat soort foto’s ook gemaakt, maar niet geleverd. Ik vond dat het niet verantwoord was om dat soort foto’s te delen. Die mensen hebben daar namelijk niks meer over te zeggen. Ze liggen daar, in mensonterende toestand. Sommigen nog helemaal gaaf, maar dan nog. Willen zij op die manier na hun dood ergens gezien worden?”

“Nu zullen er weinig kranten zijn die dat soort gruwelijke foto’s plaatsen, ook kranten hebben natuurlijk hun eigen ethiek. De vreselijkste beelden zullen ze niet laten zien, maar die foto’s worden dus wel verspreid door fotografen. Wil je dat?”

“De fotograaf vertelde mij zijn motief om het wel te doen. Hij was ervan overtuigd dat als je oorlog wil laten zien, je het ook echt moet laten zien zoals het is. Anders snappen mensen het niet. Als je dat gaat afvlakken en censureren, komt het ook niet binnen. Hij vertelde dat het de enige manier is om een einde te maken aan oorlog. Als mensen dat soort beelden zien, komen ze echt in beweging om voor vrede te zorgen.”